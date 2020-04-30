ВЦИОМ: Большинство россиян знают о мерах поддержки из-за пандемии

Большинство работающих россиян слышали о мерах поддержки трудового населения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные опроса.

Лучше всего респонденты оказались информированы о переводе на удаленный формат работы: 86% знают об этом, еще 10% что-то слышали. Более половины - 54% - говорят, что их компании полностью перешли на такой режим, 16% отмечают, что частично, 7% не смогли этого сделать.

При этом 85% респондентов в курсе необходимости соблюдения 14-дневного карантина для сотрудников, вернувшихся из-за границы, еще 11% что-то слышали. Полностью исполняют это обязательство в компаниях у 64% россиян.

О сохранении заработной платы в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля знают 84%, слышал об этом каждый десятый. 68% опрошенных заявляют, что работодатель это условие выполнил полностью, 9% говорят, что частично, а 5% - что не выполнил вообще.

Три четверти респондентов - 79% - знают о сохранения зарплаты на время с 6 по 30 апреля, еще 15% слышали об этом. При этом работодатели 64% опрошенных продолжают платить оклад сотрудникам, частично получают его 10%, 5% заявили о невыполнении этой меры поддержки.

Каждый второй - 58% - рассказал, что сейчас работает, из них 43% с заключением трудового договора, 3% - как индивидуальный предприниматель, 3% - неофициально. 42% опрошенных не трудоустроены: в основном это женщины (49%), молодежь 18-24 лет (54%), а также пенсионеры (81%).

Также трудоустроенные россияне рассказали об уровне доходов: у 60% он не изменился, у 15% немного снизился, значительно уменьшился у 19% - среди них около трети жителей двух столиц.