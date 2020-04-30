Новости

На Урале для борьбы с COVID-19 стали выключать уличное освещение 14:17
Volkswagen выпустил на тесты "заряженный" кроссовер ID.4 14:11
Власти Испании потратят 140 тысяч евро на дезинфекцию служебных автомобилей 14:09
Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино 14:06
В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом 14:01
В Челябинске задержаны подозреваемые в миллионных аферах с ОСАГО 14:00
В Таджикистане первые 15 человек заразились COVID-19 14:00
В Иране жертвами коронавируса стали более 6 тысяч человек 13:58
В Крыму повреждение привело к перебоям мобильной связи 13:56
В Иркутской области загорелись восемь домов 13:53
В Сети появился тизера сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского 13:50
Капсулы с исторической белорусской землей будут переданы в Россию 13:49
Почта России повысит зарплату сотрудникам в 14 регионах России 13:47
Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса 13:43
Второй сезон сериала "Мост" выходит на платформе START 13:40
В Татарстане создали робота Лилию для консультации о COVID-19 13:36
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая 13:36
ВЦИОМ: Большинство россиян знают о мерах поддержки из-за пандемии 13:32
Крупнейшая сеть кинотеатров мира объявила бойкот фильмам Universal 13:30
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции 13:30
Александра Васильева в "Модном приговоре" временно заменили Дибров и Пельш 13:27
В Петербурге скончались два пожилых пациента с коронавирусом 13:24
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции водителя 13:15
В Крыму выбрали санатории для обсервации всех приезжих 13:12
Липецкая область ввела справочный режим 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 13:32
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Большинство россиян знают о мерах поддержки из-за пандемии

Текст: Ксения Воронцова

Большинство работающих россиян слышали о мерах поддержки трудового населения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные опроса.

Фото: Istock
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Лучше всего респонденты оказались информированы о переводе на удаленный формат работы: 86% знают об этом, еще 10% что-то слышали. Более половины - 54% - говорят, что их компании полностью перешли на такой режим, 16% отмечают, что частично, 7% не смогли этого сделать.

При этом 85% респондентов в курсе необходимости соблюдения 14-дневного карантина для сотрудников, вернувшихся из-за границы, еще 11% что-то слышали. Полностью исполняют это обязательство в компаниях у 64% россиян.

О сохранении заработной платы в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля знают 84%, слышал об этом каждый десятый. 68% опрошенных заявляют, что работодатель это условие выполнил полностью, 9% говорят, что частично, а 5% - что не выполнил вообще.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Более 100 москвичей трудоустроились в медорганизации столицы через центр занятости "Моя работа"

Три четверти респондентов - 79% - знают о сохранения зарплаты на время с 6 по 30 апреля, еще 15% слышали об этом. При этом работодатели 64% опрошенных продолжают платить оклад сотрудникам, частично получают его 10%, 5% заявили о невыполнении этой меры поддержки.

Каждый второй - 58% - рассказал, что сейчас работает, из них 43% с заключением трудового договора, 3% - как индивидуальный предприниматель, 3% - неофициально. 42% опрошенных не трудоустроены: в основном это женщины (49%), молодежь 18-24 лет (54%), а также пенсионеры (81%).

Также трудоустроенные россияне рассказали об уровне доходов: у 60% он не изменился, у 15% немного снизился, значительно уменьшился у 19% - среди них около трети жителей двух столиц.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Занятость Наука и образование ВЦИОМ Рынок труда Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин расширит поддержку системообразующих предприятий
На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии