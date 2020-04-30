Верховный суд признал безотлагательными дела об условно-досрочном освобождении

Дела об условно-досрочном освобождении или смягчении режима отбывания наказания нельзя откладывать в связи с пандемией. Такие разъяснения содержатся в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России.

"Право осужденных просить о смягчении наказания, гарантированное частью 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации, которое охватывает и решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также право осужденных, страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, просить суд об освобождении от отбывания наказания, не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции", подчеркнул Верховный суд России.