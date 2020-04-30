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Рубрика: Происшествия

Верховный суд разрешил арест имущества в период пандемии

Текст: Владислав Куликов
Рассмотрение вопросов об аресте имущества фигурантов уголовных дел отнесено к делам безотлагательного характера. Такие разъяснения дал Верховный суд России в своем обзоре судебной практики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Если по уголовному делу установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, для возмещения которого потерпевшим может быть предъявлен гражданский иск, следователь обязан незамедлительно принять меры по обнаружению имущества подозреваемого, обвиняемого и наложению ареста на такое имущество путем обращения в суд с соответствующим ходатайством", - напоминает Верховный суд.

Фото: РИА Новости
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Также может быть арестовано и имущество других лиц, которые по закону несут ответственность за причиненный фигурантами дела вред. Допустим, если есть информация, что некое имущество куплено на деньги от преступления и переписано обвиняемым на кого-то из близких.

"С учетом того, что возложение на следователя, дознавателя данной обязанности обусловлено необходимостью защиты гарантированного Конституцией Российской Федерации (статья 52) права лиц, пострадавших от преступления, на возмещение причиненного им ущерба, и связано с ограничением конституционного права на частную собственность, рассмотрение ходатайства органов предварительного расследования о наложении ареста на имущество и продлении срока ареста этого имущества следует признать безотлагательным", - пояснил Верховный суд.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

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