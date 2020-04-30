Вертолет НАТО исчез с радаров у берегов Греции

29 апреля поздно вечером вертолет, участвующий в маневрах Второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2), пропал с радаров в море к западу от греческого острова Кефалония, сообщает Greekstate TV.

На его борту находились шесть членов экипажа. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Самолет летел в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радара. Как отмечают в европейском командовании Альянса, в операции по поиску вертолета и членов экипажа принимают участие итальянский и турецкий фрегаты. Поиск осложняется плохой видимостью.