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30.04.2020 07:53
Рубрика: Общество

Антропологи восстановят облик неизвестных солдат Великой Отечественной

Текст: Николай Грищенко
Фото: Центр физической антропологии РАН Фото: Центр физической антропологии РАН
Фото: Центр физической антропологии РАН

Ученые из Центра физической антропологии РАН помогут восстановить облик неизвестных солдат Великой Отечественной войны. Работа будет вестись с помощью компьютерных технологий.

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"В ходе проекта планируется каждую неделю на сайте Центра Физической антропологии размещать по персонажу", - говорится в официальном сообщении.

Антропологи будут публиковать четыре рисунка: два - контурная реконструкция (фас и профиль), на которой виден процесс построения лица; и два графических портрета.

Предполагается, что полученные изображения помогут найти родных павших красноармейцев и получить новые исторические данные.

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