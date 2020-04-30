Антропологи восстановят облик неизвестных солдат Великой Отечественной

Ученые из Центра физической антропологии РАН помогут восстановить облик неизвестных солдат Великой Отечественной войны. Работа будет вестись с помощью компьютерных технологий.

"В ходе проекта планируется каждую неделю на сайте Центра Физической антропологии размещать по персонажу", - говорится в официальном сообщении.

Антропологи будут публиковать четыре рисунка: два - контурная реконструкция (фас и профиль), на которой виден процесс построения лица; и два графических портрета.

Предполагается, что полученные изображения помогут найти родных павших красноармейцев и получить новые исторические данные.