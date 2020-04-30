ВС: Мораторий на пени за просрочку квартплаты действует во всех регионах

Верховный суд России напомнил, что постановлением правительства с 6 апреля 2020 приостановлено до 1 января 2021 года взыскание неустоек и штрафов в случае несвоевременной оплаты ЖКХ и взносов на капремонт. Мораторий касается как собственников квартир, так и владельцев домов. Такие разъяснения заложены в специальном обзоре судебной практики по применению законодательства в период пандемии.

"Правила о приостановлении начисления неустоек действуют вне зависимости от места жительства, места пребывания гражданина, местонахождения и места осуществления деятельности юридического лица, а также независимо от введения на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - напомнил Верховный суд страны. Иными словами, мораторий действует во всех регионах.

Если же задолженность образовалась еще до объявления моратория, суды должны взыскивать только ее, не считая неустойку за период с апреля 2020 по январь 2021 года.

"В части требований о взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства суд отказывает. Одновременно суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория", - говорится в документе.