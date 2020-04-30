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30.04.2020 12:14
Рубрика: Власть

ВС объяснил, когда может наступать уголовная ответственность за фейки

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России в своем свежем обзоре судебной практики прояснил обстоятельства, при которых человека можно привлечь к уголовной ответственности за распространение ложной информации. Принципиальный момент: человек должен осознавать, что размещает фейк. При этом под статью попадает в том числе рассылка ложной информации через мессенджеры: WhatsApp, Viber и другие.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Размещение лицом в сети, в частности, на своей странице или на странице других пользователей материала, содержащего ложную информацию, созданного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц", - пояснил Верховный суд России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как подчеркивается в документе, под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следует понимать такие сведения, которые изначально не соответствуют действительности и о чем достоверно было известно распространявшему.

Одним из обязательных условий наступления ответственности по статье 207.1 или 207.2 УК РФ является распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. "О придании ложной информации вида достоверной могут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и прочее) использование поддельных документов, видео и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям. При этом распространение ложной информации следует признавать публичным, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме", - отмечается в обзоре судебной практики.

"Вопрос о наличии признака публичности распространения информации должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств, - поясняет Верховный суд. - При этом следует учитывать, что публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов".

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