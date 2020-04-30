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Рубрика: Происшествия

ВС разрешил проводить уголовные разбирательства в режиме видеоконференцсвязи

Текст: Владислав Куликов
В период действия ограничительных мер судебные процессы по уголовным делам могут полностью проходить в режиме видеоконференцсвязи: если подсудимый находится в СИЗО, он будет участвовать разбирательстве, подключившись из следственного изолятора.
Фото: Пресс-служба Верховного суда/РИА Новости Фото: Пресс-служба Верховного суда/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Верховного суда/РИА Новости

В своем втором специальном обзоре, посвященном применению законов в период пандемии, Верховный суд разъяснил: во время действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможно рассмотрение судами уголовных дел и материалов с использованием систем видеоконференц-связи. Речь о том, что абсолютно все заседания по уголовному делу могут пройти в режиме видеосвязи.

Сегодня с помощью систем видеоконференцсвязи проходят лишь отдельные заседания, например, рассмотрение апелляционных жалоб на решение об аресте, рассмотрение кассационных жалоб осужденного на приговор и т.п. Но если дело слушается по существу в первой инстанции, то все-таки подсудимый присутствует в зале. Если человек находится под арестом, то из СИЗО его доставляет конвой.

Фото: iStock
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Однако сегодня любые передвижения создают дополнительный риск заражения инфекцией. Поэтому практически во всех сферах активно внедряются дистанционные технологии. "В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по правам человека использование в ходе судебного разбирательства системы видеоконференцсвязи не противоречит понятию справедливого и публичного слушания дела при условии, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, находящийся под стражей и участвующий в судебном заседании, имеет возможность следить за ходом судебного процесса, видеть и слышать участников процесса, а также быть заслушанным сторонами и судьей беспрепятственно", - отмечается в обзоре Верховного суда.

Поэтому суд по каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в следственных изоляторах и установленного для всех граждан режима самоизоляции, принять решение о проведении всего судебного разбирательства с использованием систем видеоконференцсвязи. Это позволит обеспечить личное участие и соблюдение процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других лиц в судебном заседании. Как подчеркивают эксперты, это не означает, что в период ограничений судебные разбирательства обязательно должны перейти в режим онлайн: в каждом конкретном деле суды должны принимать отдельное решение с учетом всех обстоятельств. После снятия ограничительных мер вернутся и обычные порядки. Сейчас же использование высоких технологий позволит не затягивать сроки рассмотрения уголовных дел, что особенно важно в тех ситуациях, когда подсудимый находится в СИЗО. Напомним, что в некоторых регионах в следственных изоляторах введен режим особых условий, заключенных не вывозят ни на следственные действия, ни в суд.

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