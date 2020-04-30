ВС разрешил проводить уголовные разбирательства в режиме видеоконференцсвязи

В период действия ограничительных мер судебные процессы по уголовным делам могут полностью проходить в режиме видеоконференцсвязи: если подсудимый находится в СИЗО, он будет участвовать разбирательстве, подключившись из следственного изолятора.

В своем втором специальном обзоре, посвященном применению законов в период пандемии, Верховный суд разъяснил: во время действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможно рассмотрение судами уголовных дел и материалов с использованием систем видеоконференц-связи. Речь о том, что абсолютно все заседания по уголовному делу могут пройти в режиме видеосвязи.

Сегодня с помощью систем видеоконференцсвязи проходят лишь отдельные заседания, например, рассмотрение апелляционных жалоб на решение об аресте, рассмотрение кассационных жалоб осужденного на приговор и т.п. Но если дело слушается по существу в первой инстанции, то все-таки подсудимый присутствует в зале. Если человек находится под арестом, то из СИЗО его доставляет конвой.

Однако сегодня любые передвижения создают дополнительный риск заражения инфекцией. Поэтому практически во всех сферах активно внедряются дистанционные технологии. "В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по правам человека использование в ходе судебного разбирательства системы видеоконференцсвязи не противоречит понятию справедливого и публичного слушания дела при условии, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, находящийся под стражей и участвующий в судебном заседании, имеет возможность следить за ходом судебного процесса, видеть и слышать участников процесса, а также быть заслушанным сторонами и судьей беспрепятственно", - отмечается в обзоре Верховного суда.

Поэтому суд по каждому уголовному делу или материалу, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в следственных изоляторах и установленного для всех граждан режима самоизоляции, принять решение о проведении всего судебного разбирательства с использованием систем видеоконференцсвязи. Это позволит обеспечить личное участие и соблюдение процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других лиц в судебном заседании. Как подчеркивают эксперты, это не означает, что в период ограничений судебные разбирательства обязательно должны перейти в режим онлайн: в каждом конкретном деле суды должны принимать отдельное решение с учетом всех обстоятельств. После снятия ограничительных мер вернутся и обычные порядки. Сейчас же использование высоких технологий позволит не затягивать сроки рассмотрения уголовных дел, что особенно важно в тех ситуациях, когда подсудимый находится в СИЗО. Напомним, что в некоторых регионах в следственных изоляторах введен режим особых условий, заключенных не вывозят ни на следственные действия, ни в суд.