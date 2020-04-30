ВС рекомендовал не отправлять в СИЗО обвиняемых по нетяжким статьям

Новости

В Швейцарии детям до 10 лет разрешат встречаться с бабушками и дедушками 12:43
На повышение квалификации педагогов направят более 360 млн рублей 12:41
Верховный суд признал безотлагательными дела об условно-досрочном освобождении 12:40
В МЧС признали пробелы в правовой защищенности пожарных 12:39
Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым 12:38
В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента 12:37
Лукашенко потребовал эффективнее использовать безвозмездную помощь 12:34
Удвух этапированных в СИЗО Петрозаводска выявили коронавирус 12:34
В Томской области умер первый пациент с COVID-19 12:29
Врачи обнаружили неожиданную пользу грудного вскармливания 12:28
В Омске пациентка с COVID-19 впала в кому и умерла 12:27
В Ярославской области число умерших от COVID-19 выросло до пяти 12:25
Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое 12:23
Ученые выявили возможную причину повторного заболевания коронавирусом 12:20
Минздрав РФ запустил виртуального помощника по коронавирусу 12:18
В Таганроге к Дню Победы вывесили баннер с немецкими солдатами 12:17
В Ливане начались антиправительственные беспорядки 12:16
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы 12:12
В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары 12:10
МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок 12:10
В Ленобласти "черные археологи" разрушили средневековое кладбище 12:08
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции 11:57
Эрмитаж стал самым посещаемым музеем России 11:54
Чернокожая телезвезда-карлица мисс Минни погибла в автокатастрофе 11:51
В День пожарной охраны сотрудники МЧС провели экскурсию в пожарной части Москвы 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

ВС рекомендовал не отправлять в СИЗО обвиняемых по нетяжким статьям

Текст: Владислав Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Верховный суд России рекомендовал судам учитывать карантинные условия в СИЗО и не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, в том числе иностранцев, избирая им другие меры пресечения. Такие разъяснения содержатся в новом обзоре по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом, утвержденном президиумом Верховного суда России.

Совет Европы отметил снижение тюремного населения в России

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", - говорится в документе.

Верховный суд напомнил, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусматривается максимальное наказание до трех лет лишения свободы, "может быть принято судом лишь в исключительных случаях".

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров