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30.04.2020 13:40
Рубрика: Культура

Второй сезон сериала "Мост" выходит на платформе START

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: видеосервис START Фото: видеосервис START
Фото: видеосервис START

Два года назад в телеэфире стартовал многосерийный "Мост" - российская версия популярного шведско-датского сериала. Детектив с участием Ингеборги Дапкунайте и Михаила Пореченкова серьезно заинтересовал публику. В сюжете участвовали русский следователь Максим Казанцев и его эстонская коллега Инга Веермаа - они искали нити, ведущие к загадочному трупу, обнаруженному на российско-эстонской границе.

Фото: EPA-EFE/LAURENT DARBELLAY PICTURE TAKEN WITH A DRONE
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В новом сезоне, который мы увидим в наступающем мае, объект их внимания - маньяк по прозвищу Инсталлятор, взявший на себя миссию жестоко карать "грешников". И вновь все начнется с таинственного трупа - на сей раз его нашли среди манекенов на потерпевшем аварию катере. Над второй частью проекта работал режиссер Максим Василенко, так что, как утверждает продюсер Юлия Сумачева, стилистические решения двух сериалов будут отличаться друг от друга. Из двух операторов фильма (Артем Емельянов и Сергей Авилов) один снимал мир обычных людей, живущих рутинной жизнью, другой воссоздавал "мир ночи", населенный теми, кто присвоил себе право казнить и миловать.

Снимались петербургские, московские и эстонские актеры - среди них, кроме Дапкунайте и Пореченкова, Мария Скуратова ("Троцкий"), Алена Кучкова ("Батальонъ", "Казанова"), Денис Портнов ("Квартал", "Храбрые жены"), Андрюс Паулавичюс ("Собибор", "Конец сезона")… Среди непрофессиональных актеров хорошо натренированные реальные бойцы спецназа - они понадобились для сцен вооруженных захватов. Непрофессиональные актеры выступили также в эпизодических ролях психиатра, патологоанатома и разнообразных фриков. Съемки проходили в Таллине, Нарве, Ивангороде, Сочи и Санкт-Петербурге.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Если первая часть сериала прошла в телеэфире, то новый сериал стартует 22 мая на видеосервисе START, и его десять эпизодов будут выходить онлайн каждую пятницу. "Премьера второго сезона сериала "Мост" на платформе START интересна благодаря абсолютно иному, по сравнению с эфирными каналами, способу смотрения, - говорит режиссер Максим Василенко. - Зритель сам регулирует режим и скорость погружения в историю. Аудитория платформы - вдумчивый, хорошо насмотренный, активно участвующий в сотворчестве зритель. Красота - в глазах смотрящего, и выстраивать в голове свою картину увиденного - это полноценный творческий акт, происходящий уже по ту сторону экрана".

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