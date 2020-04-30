За последние сутки количество случаев COVID-19 достигло 106 498 в 85 регионах

За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 106498 в 85 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, 39,9% из них - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 3093

2. Московская область - 793

3. Санкт-Петербург - 336

4. Республика Дагестан - 158

5. Нижегородская область - 150

6. Брянская область - 118

7. Калужская область - 113

8. Мурманская область - 101

9. Республика Северная Осетия - 93

10. Тульская область - 92

11. Ростовская область - 79

12. Тамбовская область - 75

13. Республика Башкортостан - 75

14. Свердловская область - 74

15. Республика Татарстан - 71

16. Курская область - 68

17. Челябинская область - 67

18. Краснодарский край - 66

19. Красноярский край - 57

20. Ямало-Ненецкий АО - 54

21. Ленинградская область - 51

22. Чувашская Республика - 47

23. Саратовская область - 46

24. Кабардино-Балкарская Республика - 44

25. Республика Ингушетия - 43

26. Ставропольский край - 43

27. Рязанская область - 40

28. Пензенская область - 40

29. Самарская область - 40

30. Республика Мордовия - 39

31. Хабаровский край - 38

32. Приморский край - 36

33. Владимирская область - 35

34. Новосибирская область - 35

35. Воронежская область - 34

36. Алтайский край - 34

37. Ивановская область - 32

38. Калининградская область - 32

39. Липецкая область - 31

40. Волгоградская область - 31

41. Республика Марий Эл - 31

42. Белгородская область - 28

43. Орловская область - 27

44. Кировская область - 27

45. Оренбургская область - 27

46. Ульяновская область - 27

47. Смоленская область - 26

48. Республика Бурятия - 26

49. Республика Саха (Якутия) - 24

50. Камчатский край - 24

51. Ярославская область - 23

52. Карачаево-Черкесская Республика - 22

53. Ханты-Мансийский АО - 21

54. Чеченская Республика - 20

55. Пермский край - 19

56. Костромская область - 18

57. Тверская область - 17

58. Астраханская область - 15

59. Тюменская область - 15

60. Архангельская область - 13

61. Новгородская область - 13

62. Кемеровская область - 12

63. Удмуртская Республика - 11

64. Республика Коми - 10

65. Омская область - 10

66. Амурская область - 10

67. Республика Крым - 10

68. Республика Адыгея - 9

69. Республика Калмыкия - 9

70. Вологодская область - 7

71. Псковская область - 7

72. Еврейская АО - 6

73. Забайкальский край - 5

74. Республика Хакасия - 4

75. Иркутская область - 4

76. Республика Карелия - 3

77. Ненецкий автономный округ - 3

78. Республика Горный Алтай - 2

79. Республика Тыва - 2

80. Томская область - 2

81. Магаданская область - 2

82. Курганская область - 1

83. Сахалинская область - 1

84. Чукотский АО - 1

85. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки выписаны 1 333 выздоровевших: Москва - 525 Санкт-Петербург - 71 Брянская область - 59 Нижегородская область - 49 Чеченская Республика - 48 Краснодарский край - 43 Московская область - 41 Республика Башкортостан - 40 Ульяновская область - 33 Республика Марий Эл - 30 Чувашская Республика - 27 Республика Дагестан - 24 Республика Мордовия - 23 Пензенская область - 20 Хабаровский край - 20 Тульская область - 17 Липецкая область - 17 Воронежская область - 17 Тамбовская область - 16 Новосибирская область - 15 Астраханская область - 15 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 13 Кабардино-Балкарская Республика - 12 Тверская область - 12 Калужская область - 12 Оренбургская область - 11 Республика Адыгея - 11 Ивановская область - 9 Курская область - 9 Орловская область - 8 Тюменская область - 7 Свердловская область - 6 Кемеровская область - 6 Республика Бурятия - 5 Республика Татарстан - 5 Челябинская область - 5 Ямало-Ненецкий автономный округ - 4 Пермский край - 4 Костромская область - 4 Республика Тыва - 4 Республика Ингушетия - 3 Самарская область - 3 Удмуртская Республика - 3 Камчатский край - 3 Псковская область - 3 Республика Карелия - 3 Белгородская область - 2 Иркутская область - 2 Республика Саха (Якутия) - 2 Омская область - 2 Томская область - 2 Курганская область - 2 Республика Коми - 1 Архангельская область - 1 Кировская область - 1 Республика Калмыкия - 1 Республика Крым - 1 Забайкальский край - 1. За все время выздоровели: 11 619. За сутки умер 101 человек: Москва - 65 Ставропольский край - 4 Брянская область - 4 Московская область - 3 Ростовская область - 3 Удмуртская Республика - 2 Пермский край - 2 Орловская область - 2 Тверская область - 2 Республика Ингушетия - 1 Нижегородская область - 1 Воронежская область - 1 Красноярский край - 1 Тульская область - 1 Белгородская область - 1 Ивановская область - 1 Омская область - 1 Республика Бурятия - 1 Республика Саха (Якутия) - 1 Республика Северная Осетия-Алания - 1 Ханты-Мансийский автономный округ - 1 Тамбовская область - 1 Амурская область - 1 Всего умерших: 1073. Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России