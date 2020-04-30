За последние сутки количество случаев COVID-19 достигло 106 498 в 85 регионах

За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 106498 в 85 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, 39,9% из них - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 3093
- 2. Московская область - 793
- 3. Санкт-Петербург - 336
- 4. Республика Дагестан - 158
- 5. Нижегородская область - 150
- 6. Брянская область - 118
- 7. Калужская область - 113
- 8. Мурманская область - 101
- 9. Республика Северная Осетия - 93
- 10. Тульская область - 92
- 11. Ростовская область - 79
- 12. Тамбовская область - 75
- 13. Республика Башкортостан - 75
- 14. Свердловская область - 74
- 15. Республика Татарстан - 71
- 16. Курская область - 68
- 17. Челябинская область - 67
- 18. Краснодарский край - 66
- 19. Красноярский край - 57
- 20. Ямало-Ненецкий АО - 54
- 21. Ленинградская область - 51
- 22. Чувашская Республика - 47
- 23. Саратовская область - 46
- 24. Кабардино-Балкарская Республика - 44
- 25. Республика Ингушетия - 43
- 26. Ставропольский край - 43
- 27. Рязанская область - 40
- 28. Пензенская область - 40
- 29. Самарская область - 40
- 30. Республика Мордовия - 39
- 31. Хабаровский край - 38
- 32. Приморский край - 36
- 33. Владимирская область - 35
- 34. Новосибирская область - 35
- 35. Воронежская область - 34
- 36. Алтайский край - 34
- 37. Ивановская область - 32
- 38. Калининградская область - 32
- 39. Липецкая область - 31
- 40. Волгоградская область - 31
- 41. Республика Марий Эл - 31
- 42. Белгородская область - 28
- 43. Орловская область - 27
- 44. Кировская область - 27
- 45. Оренбургская область - 27
- 46. Ульяновская область - 27
- 47. Смоленская область - 26
- 48. Республика Бурятия - 26
- 49. Республика Саха (Якутия) - 24
- 50. Камчатский край - 24
- 51. Ярославская область - 23
- 52. Карачаево-Черкесская Республика - 22
- 53. Ханты-Мансийский АО - 21
- 54. Чеченская Республика - 20
- 55. Пермский край - 19
- 56. Костромская область - 18
- 57. Тверская область - 17
- 58. Астраханская область - 15
- 59. Тюменская область - 15
- 60. Архангельская область - 13
- 61. Новгородская область - 13
- 62. Кемеровская область - 12
- 63. Удмуртская Республика - 11
- 64. Республика Коми - 10
- 65. Омская область - 10
- 66. Амурская область - 10
- 67. Республика Крым - 10
- 68. Республика Адыгея - 9
- 69. Республика Калмыкия - 9
- 70. Вологодская область - 7
- 71. Псковская область - 7
- 72. Еврейская АО - 6
- 73. Забайкальский край - 5
- 74. Республика Хакасия - 4
- 75. Иркутская область - 4
- 76. Республика Карелия - 3
- 77. Ненецкий автономный округ - 3
- 78. Республика Горный Алтай - 2
- 79. Республика Тыва - 2
- 80. Томская область - 2
- 81. Магаданская область - 2
- 82. Курганская область - 1
- 83. Сахалинская область - 1
- 84. Чукотский АО - 1
- 85. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки выписаны 1 333 выздоровевших:
- Москва - 525
- Санкт-Петербург - 71
- Брянская область - 59
- Нижегородская область - 49
- Чеченская Республика - 48
- Краснодарский край - 43
- Московская область - 41
- Республика Башкортостан - 40
- Ульяновская область - 33
- Республика Марий Эл - 30
- Чувашская Республика - 27
- Республика Дагестан - 24
- Республика Мордовия - 23
- Пензенская область - 20
- Хабаровский край - 20
- Тульская область - 17
- Липецкая область - 17
- Воронежская область - 17
- Тамбовская область - 16
- Новосибирская область - 15
- Астраханская область - 15
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 13
- Кабардино-Балкарская Республика - 12
- Тверская область - 12
- Калужская область - 12
- Оренбургская область - 11
- Республика Адыгея - 11
- Ивановская область - 9
- Курская область - 9
- Орловская область - 8
- Тюменская область - 7
- Свердловская область - 6
- Кемеровская область - 6
- Республика Бурятия - 5
- Республика Татарстан - 5
- Челябинская область - 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Пермский край - 4
- Костромская область - 4
- Республика Тыва - 4
- Республика Ингушетия - 3
- Самарская область - 3
- Удмуртская Республика - 3
- Камчатский край - 3
- Псковская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Белгородская область - 2
- Иркутская область - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Омская область - 2
- Томская область - 2
- Курганская область - 2
- Республика Коми - 1
- Архангельская область - 1
- Кировская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Крым - 1
- Забайкальский край - 1.
За все время выздоровели: 11 619.
За сутки умер 101 человек:
- Москва - 65
- Ставропольский край - 4
- Брянская область - 4
- Московская область - 3
- Ростовская область - 3
- Удмуртская Республика - 2
- Пермский край - 2
- Орловская область - 2
- Тверская область - 2
- Республика Ингушетия - 1
- Нижегородская область - 1
- Воронежская область - 1
- Красноярский край - 1
- Тульская область - 1
- Белгородская область - 1
- Ивановская область - 1
- Омская область - 1
- Республика Бурятия - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Республика Северная Осетия-Алания - 1
- Ханты-Мансийский автономный округ - 1
- Тамбовская область - 1
- Амурская область - 1
Всего умерших: 1073.