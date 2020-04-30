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30.04.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За последние сутки количество случаев COVID-19 достигло 106 498 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 106498 в 85 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, 39,9% из них - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 3093
  • 2. Московская область - 793
  • 3. Санкт-Петербург - 336
  • 4. Республика Дагестан - 158
  • 5. Нижегородская область - 150
  • 6. Брянская область - 118
  • 7. Калужская область - 113
  • 8. Мурманская область - 101
  • 9. Республика Северная Осетия - 93
  • 10. Тульская область - 92
  • 11. Ростовская область - 79
  • 12. Тамбовская область - 75
  • 13. Республика Башкортостан - 75
  • 14. Свердловская область - 74
  • 15. Республика Татарстан - 71
  • 16. Курская область - 68
  • 17. Челябинская область - 67
  • 18. Краснодарский край - 66
  • 19. Красноярский край - 57
  • 20. Ямало-Ненецкий АО - 54
  • 21. Ленинградская область - 51
  • 22. Чувашская Республика - 47
  • 23. Саратовская область - 46
  • 24. Кабардино-Балкарская Республика - 44
  • 25. Республика Ингушетия - 43
  • 26. Ставропольский край - 43
  • 27. Рязанская область - 40
  • 28. Пензенская область - 40
  • 29. Самарская область - 40
  • 30. Республика Мордовия - 39
  • 31. Хабаровский край - 38
  • 32. Приморский край - 36
  • 33. Владимирская область - 35
  • 34. Новосибирская область - 35
  • 35. Воронежская область - 34
  • 36. Алтайский край - 34
  • 37. Ивановская область - 32
  • 38. Калининградская область - 32
  • 39. Липецкая область - 31
  • 40. Волгоградская область - 31
  • 41. Республика Марий Эл - 31
  • 42. Белгородская область - 28
  • 43. Орловская область - 27
  • 44. Кировская область - 27
  • 45. Оренбургская область - 27
  • 46. Ульяновская область - 27
  • 47. Смоленская область - 26
  • 48. Республика Бурятия - 26
  • 49. Республика Саха (Якутия) - 24
  • 50. Камчатский край - 24
  • 51. Ярославская область - 23
  • 52. Карачаево-Черкесская Республика - 22
  • 53. Ханты-Мансийский АО - 21
  • 54. Чеченская Республика - 20
  • 55. Пермский край - 19
  • 56. Костромская область - 18
  • 57. Тверская область - 17
  • 58. Астраханская область - 15
  • 59. Тюменская область - 15
  • 60. Архангельская область - 13
  • 61. Новгородская область - 13
  • 62. Кемеровская область - 12
  • 63. Удмуртская Республика - 11
  • 64. Республика Коми - 10
  • 65. Омская область - 10
  • 66. Амурская область - 10
  • 67. Республика Крым - 10
  • 68. Республика Адыгея - 9
  • 69. Республика Калмыкия - 9
  • 70. Вологодская область - 7
  • 71. Псковская область - 7
  • 72. Еврейская АО - 6
  • 73. Забайкальский край - 5
  • 74. Республика Хакасия - 4
  • 75. Иркутская область - 4
  • 76. Республика Карелия - 3
  • 77. Ненецкий автономный округ - 3
  • 78. Республика Горный Алтай - 2
  • 79. Республика Тыва - 2
  • 80. Томская область - 2
  • 81. Магаданская область - 2
  • 82. Курганская область - 1
  • 83. Сахалинская область - 1
  • 84. Чукотский АО - 1
  • 85. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки выписаны 1 333 выздоровевших:
  1. Москва - 525
  2. Санкт-Петербург - 71
  3. Брянская область - 59
  4. Нижегородская область - 49
  5. Чеченская Республика - 48
  6. Краснодарский край - 43
  7. Московская область - 41
  8. Республика Башкортостан - 40
  9. Ульяновская область - 33
  10. Республика Марий Эл - 30
  11. Чувашская Республика - 27
  12. Республика Дагестан - 24
  13. Республика Мордовия - 23
  14. Пензенская область - 20
  15. Хабаровский край - 20
  16. Тульская область - 17
  17. Липецкая область - 17
  18. Воронежская область - 17
  19. Тамбовская область - 16
  20. Новосибирская область - 15
  21. Астраханская область - 15
  22. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 13
  23. Кабардино-Балкарская Республика - 12
  24. Тверская область - 12
  25. Калужская область - 12
  26. Оренбургская область - 11
  27. Республика Адыгея - 11
  28. Ивановская область - 9
  29. Курская область - 9
  30. Орловская область - 8
  31. Тюменская область - 7
  32. Свердловская область - 6
  33. Кемеровская область - 6
  34. Республика Бурятия - 5
  35. Республика Татарстан - 5
  36. Челябинская область - 5
  37. Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  38. Пермский край - 4
  39. Костромская область - 4
  40. Республика Тыва - 4
  41. Республика Ингушетия - 3
  42. Самарская область - 3
  43. Удмуртская Республика - 3
  44. Камчатский край - 3
  45. Псковская область - 3
  46. Республика Карелия - 3
  47. Белгородская область - 2
  48. Иркутская область - 2
  49. Республика Саха (Якутия) - 2
  50. Омская область - 2
  51. Томская область - 2
  52. Курганская область - 2
  53. Республика Коми - 1
  54. Архангельская область - 1
  55. Кировская область - 1
  56. Республика Калмыкия - 1
  57. Республика Крым - 1
  58. Забайкальский край - 1.

За все время выздоровели: 11 619.

За сутки умер 101 человек:
  1. Москва - 65
  2. Ставропольский край - 4
  3. Брянская область - 4
  4. Московская область - 3
  5. Ростовская область - 3
  6. Удмуртская Республика - 2
  7. Пермский край - 2
  8. Орловская область - 2
  9. Тверская область - 2
  10. Республика Ингушетия - 1
  11. Нижегородская область - 1
  12. Воронежская область - 1
  13. Красноярский край - 1
  14. Тульская область - 1
  15. Белгородская область - 1
  16. Ивановская область - 1
  17. Омская область - 1
  18. Республика Бурятия - 1
  19. Республика Саха (Якутия) - 1
  20. Республика Северная Осетия-Алания - 1
  21. Ханты-Мансийский автономный округ - 1
  22. Тамбовская область - 1
  23. Амурская область - 1

Всего умерших: 1073.

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