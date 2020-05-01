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01.05.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К патрулированию Москвы приступили 165 спасателей на мотоциклах

Текст: Ирина Огилько

Мотогруппы спасателей приступили сегодня к патрулированию во всех округах столицы, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - отметили в комплексе.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подготовлено 165 спасателей мотогрупп. Они могут оперативно прибыть на место происшествия, оказать помощь и психологическую поддержку пострадавшим, принять меры для устранения угроз при ДТП, пожаре и других происшествиях.

"Расчеты быстрого реагирования дислоцируются в пяти округах, это позволяет охватывать всю Москву. Спасатели обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, очки и средства дезинфекции", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства Москвы.

Напомним, что мотогруппы спасателей работают в Москве более пяти лет. Их привлекают для ликвидации последствий автоаварий, оказания первой помощи раненым, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

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