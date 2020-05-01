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01.05.2020 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд. Вагоны, стоящие теперь на железнодорожных путях под уклоном, сняли очевидцы и распространили в мессенджерах.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В пресс-центре Юго-Восточной железной дороги пояснили,что сход произошел в полдень при проведении маневровых работ. Два пассажирских вагона при этом были пустыми.

Там подчеркнули, что пострадавших при происшествии нет, и на график движения поездов на станции эта ситуация не повлияла. "На месте работает восстановительный поезд", - заключили в пресс-службе.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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