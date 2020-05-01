Под Белгородом поезд сошел с рельсов

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд. Вагоны, стоящие теперь на железнодорожных путях под уклоном, сняли очевидцы и распространили в мессенджерах.

В пресс-центре Юго-Восточной железной дороги пояснили,что сход произошел в полдень при проведении маневровых работ. Два пассажирских вагона при этом были пустыми.

Там подчеркнули, что пострадавших при происшествии нет, и на график движения поездов на станции эта ситуация не повлияла. "На месте работает восстановительный поезд", - заключили в пресс-службе.