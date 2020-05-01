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01.05.2020 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Режим самоизоляции в Подмосковье контролируют 5,5 тысячи полицейских

Текст: Ирина Рыбникова

На майские праздники в Подмосковье усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Ежедневно в рейды будут выходить более 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 700 представителей органов госвласти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. 

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Основные усилия будут направлены на обеспечение общественного порядка на улицах муниципалитетов. Но продолжится работа и на 84 постах на въездах в подмосковные города. По территориям СНТ будут ездить 400 экипажей Росгвардии. А МЧС совместно с сотрудниками Мособллеса начали проверять лесопарковые зоны на предмет несанкционированного разведения костров и организации пикников.

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