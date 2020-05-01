В Москве на майские праздники усилено патрулирование

На время майских праздников в Москве усилено патрулирование. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- Дополнительно выделены патрули. Усилены патрули сотрудников полиции, Росгвардии и дружинники. Особое внимание уделено традиционным местам отдыха граждан - паркам, скверам, зонам ОПТ, там, где граждане в майские праздники любят отдыхать у воды, жарить шашлыки. В этих зонах, во-первых, усилено патрулирование, во-вторых, сами эти зоны максимально перекрыты, - рассказал он.

Помимо этого, добавил министр, в местах традиционного отдыха граждан появились камеры видеонаблюдения, с помощью которых постоянно ведется контроль. При обнаружении групп отдыхающих автоматически будут вызваны патрули и нарушителей режима самоизоляции привлекут к административной ответственности.

Евгений Данчиков также напомнил, что патрули взяли под контроль все парки и лесные массивы. Они также закрыты для посещения. И эти зоны оборудованы камерами, которые позволяют наблюдать за происходящей ситуацией. Порекомендовал министр жителям столицы без необходимости не передвигаться и по городу, прислушаться к совету врачей, которые просят горожан оставаться дома.