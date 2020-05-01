Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку

Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки. Об этом сообщает официальный сайт Главного следственного управления СК по Московской области.

Отмечается, что обвинение предъявлено "в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки". Речь идет о части 5 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ.

Как утверждает следствие, замначальника управления и его подчиненная вымогали у подозреваемого по уголовному делу 100 тысяч рублей за то, чтобы избрать ему менее строгую меру пресечения. Деньги мужчина должен был перевести на банковский счет одного из знакомых сотрудника УМВД. Когда тот передавал, обвиняемый и был задержан. Он уже признал свою вину на допросе. Расследование уголовного дела продолжается.