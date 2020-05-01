На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Сегодня утром вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту семь километров.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, а также Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана", - сообщает региональный Главк МЧС.

Отмечается, что населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют. Исполину присвоен один из самых высоких, "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.