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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье прибыли 100 десантников для тушения пожаров

Текст: Юлия Гарднер

Сто пожарных парашютистов "Авиалесоохраны" прибыли в Забайкальский край для помощи в тушении природных пожаров, сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Светлана Павлова/ТАСС
Ученый: Лесные пожары в Сибири могут повлиять на ситуацию с коронавирусом

На территории края сейчас действует 13 природных пожаров площадью около 33,6 тысячи гектаров, постоянно возникают новые очаги. Основная причина их возникновения - поджог.

- Прибывшие пожарные парашютисты будут рассредоточены по краю по разным районам, разным наиболее сложным очагам, - сказал глава края Александр Осипов.

75 человек будут работать на территории Читинского района, 25 - в Сретенском. Уже сегодня они приступят к работе. После того, как ситуация в регионе наладится, их перебросят другие субъекты Сибири и Дальнего Востока, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Лесные пожары

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