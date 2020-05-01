В Забайкалье прибыли 100 десантников для тушения пожаров

Сто пожарных парашютистов "Авиалесоохраны" прибыли в Забайкальский край для помощи в тушении природных пожаров, сообщается на сайте правительства региона.

На территории края сейчас действует 13 природных пожаров площадью около 33,6 тысячи гектаров, постоянно возникают новые очаги. Основная причина их возникновения - поджог.

- Прибывшие пожарные парашютисты будут рассредоточены по краю по разным районам, разным наиболее сложным очагам, - сказал глава края Александр Осипов.

75 человек будут работать на территории Читинского района, 25 - в Сретенском. Уже сегодня они приступят к работе. После того, как ситуация в регионе наладится, их перебросят другие субъекты Сибири и Дальнего Востока, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами.