В Уфе суд приговорил эксначальника колонии к лишению свободы

44-летний бывший начальник исправительной колонии №13 и 33-летний эксинспектор отдела безопасности колонии признаны виновными в получении взяток, превышении должностных полномочий и присвоении. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По данным надзорного ведомства, Калининский районный суд установил, что начальник ИК незаконно брал мзду от осужденных за различные послабления: за длительные свидания и неприменение мер взыскания за нарушение режима отбывания наказания, а также содействие в условно-досрочном освобождении и снятие ранее наложенных мер взыскания.

В суде также установлено, что обвиняемые потребовали у осужденного приобрести в комнату свиданий изделия из ПВХ-конструкций, тогда как 75 тысяч рублей, выделенные на эти цели из бюджета колонии, обратили в свою пользу.

Как отметили в прокуратуре РБ, общая сумма взяток составила 227 тысяч рублей. Плюс более 270 тысяч рублей - общая стоимость строительных материалов, бытовой и оргтехники, которую обвиняемые получили в качестве вознаграждения за незаконные действия.

Подсудимые своей вину в совершении преступлений не признали.

Несмотря на это эксначальник колонии приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года. Эксинспектора приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.