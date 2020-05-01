В Крыму сотрудников Росимущества задержали из-за взятки

В Симферополе с поличным при получении взятки сотрудники ФСБ задержали должностных лиц территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, 30 апреля 2020 года начальник отдела межрегионального управления Росимущества через посредника - своего заместителя - получил от представителя фирмы взятку. Последнюю ему вручили за выдачу поручения на утилизацию непригодных для дальнейшей реализации двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, то есть за действия, что входят в круг их должностных обязанностей.

В отношении задержанных чиновников Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело. Начальнику отдела инкриминировано получение взятки в значительном размере (часть 2 статья 290 УК РФ), его заместителю - посредничество во взяточничестве (часть 1 статьи 291.1 УК РФ).

- С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия, - рассказали в пресс-службе. - Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.