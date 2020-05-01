Новости

Волонтеры Беларуси отправили средства защиты в сотни клиник страны 19:56
Английская премьер-лига обсудила варианты возобновления футбольного сезона 19:41
В Сочи оштрафовали поскандалившего с полицией нарушителя самоизоляции 19:33
Видео: В Крыму под окнами ветеранов оркестр сыграл "День Победы" 19:10
На Ставрополье ввели режим ЧС из-за засухи и заморозков 19:08
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на "Союзе" 19:04
Предложено решение проблемы голода для миллиарда человек 18:47
Банки снова начали снижать ставки по вкладам 18:44
В Москве начался пик цветения березы и клена 18:38
Губернатор Подмосковья ввел в регионе "масочный режим" 18:30
Большая часть москвичей 1 мая проводят дома 18:20
В Крыму сотрудников Росимущества задержали из-за взятки 18:10
Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина 18:09
В Испании задержали экс-депутата Госдумы 18:02
На Украине пообещали не допустить скопления людей на майские праздники 17:57
Чехия и Армения в ближайшее время ослабят карантин 17:45
Артем Зуб подписал годовой контракт с "Оттавой" 17:37
Мотобат подмосковной Госавтоинспекции вышел на дороги 17:35
Два человека погибли при крушении вертолета в горах Южной Кореи 17:26
В Испании установили график для выхода на улицу 17:09
Потребность в курьерах увеличилась в 4 раза 16:22
В Германии стартовал первый теннисный турнир после начала пандемии 16:20
Под Белгородом поезд сошел с рельсов 16:07
Электрическую Lada выставили на продажу по нереальной цене 16:00
Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
01.05.2020 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи оштрафовали поскандалившего с полицией нарушителя самоизоляции

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Адлерский районный суд оштрафовал жителя Сочи, который в грубой форме пообщался с полицейскими, остановившими мужчину во время прогулки.

В Москве на майские праздники усилено патрулирование

Видео скандала попало в интернет. Как выяснилось, снято оно было 30 апреля. Днем в парке имени Бестужева мужчина прогуливался с женой и двумя детьми. К семье подошел мобильный отряд, в составе которого были сотрудники полиции и Росгвардии. Они потребовали у отца семейства предъявить документы. Мужчина заявил, что является выпускником вуза МВД и потребовал сказать, какие учебные заведения окончили патрульные и на каком основании его остановили.

"На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Его задержали и привлекли к административной ответственности".

Суд оштрафовал сочинца за нарушение режима самоизоляции на одну тысячу рублей. Кроме того, в следственные органы передадут материал по факту оскорбления представителей правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина
ФМБА зарегистрировало тест-систему на антитела к коронавирусу
Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом
Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за границей
"Северному потоку-2" могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров