В Сочи оштрафовали поскандалившего с полицией нарушителя самоизоляции

Адлерский районный суд оштрафовал жителя Сочи, который в грубой форме пообщался с полицейскими, остановившими мужчину во время прогулки.

Видео скандала попало в интернет. Как выяснилось, снято оно было 30 апреля. Днем в парке имени Бестужева мужчина прогуливался с женой и двумя детьми. К семье подошел мобильный отряд, в составе которого были сотрудники полиции и Росгвардии. Они потребовали у отца семейства предъявить документы. Мужчина заявил, что является выпускником вуза МВД и потребовал сказать, какие учебные заведения окончили патрульные и на каком основании его остановили.

"На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Его задержали и привлекли к административной ответственности".

Суд оштрафовал сочинца за нарушение режима самоизоляции на одну тысячу рублей. Кроме того, в следственные органы передадут материал по факту оскорбления представителей правоохранительных органов.