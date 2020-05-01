В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19

Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза. Таким образом, в регионе 935 заболевших.

Напомним, накануне оперативный штаб области по борьбе с новой инфекцией сообщил о 74 новых случаях.

Больные - жители Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района. Об этом говорится в сообщении оперштаба.

Отмечено, что в статистику вошли 114 человек, которые в составе организованной группы приехали в санаторий в Камышловском районе. В учреждении есть заболевшие и среди персонала. Все больные изолированы в санатории.

87 человек из общего количества новых случаев - жители среднеуральской столицы.

Уточняется, что 19 человек находятся в тяжелом состоянии, 62 - в состоянии средней тяжести. Справились с болезнью 150 человек.