Российские адвокаты будут защищать военных в Таджикистане и Киргизии

Совет Федеральной палаты адвокатов России назвал две региональные палаты, за которыми будут закреплены российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Военнослужащим, оказавшимся под следствием, государством будут предоставляться адвокаты из российских регионов.

Как сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев, в ФПА РФ поступило обращение руководителя военного следственного управления Следственного комитета РФ по Центральному военному округу с просьбой рассмотреть вопрос об определении адвокатской палаты субъекта РФ, на которую будет возложена обязанность обеспечивать участие адвокатов в качестве защитников по назначению по заявкам 527 военного следственного отдела СК России на территории Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Защитник по назначению - это адвокат, который предоставляется подследственному или подсудимому государством. Совет ФПА принял решение о распространении юрисдикций Адвокатской палаты Свердловской области и Адвокатской палаты Челябинской области на территории Республики Таджикистан и Киргизской Республики в части решения вопросов оказания адвокатами юридической помощи по назначению органов предварительного следствия или суда.