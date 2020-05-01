В МЧС напомнили о мерах безопасности в праздники

Новости

Потребность в курьерах увеличилась в 4 раза 16:22
В Германии стартовал первый теннисный турнир после начала пандемии 16:20
Под Белгородом поезд сошел с рельсов 16:07
Электрическую Lada выставили на продажу по нереальной цене 16:00
Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России 15:59
В Японии на месяц продлят режим ЧС из-за коронавируса 15:28
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе 15:16
Умер актер Евгений Федоров, дед актера Петра Федорова 15:11
Минздрав: Победа над инфекцией зависит от каждого россиянина 15:11
Видео: экскаватор вытащил провалившийся под лед внедорожник 15:07
Останкинская телебашня преобразится к 75-летию Великой Победы 15:06
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий 15:01
К патрулированию Москвы приступили 165 спасателей на мотоциклах 14:58
Проект "Строки памяти" стартует в странах Содружества 14:49
Медведев поздравил россиян с Первомаем 14:47
Надежду Бабкину выписали из больницы 14:45
Сужение дороги: кто должен уступать 14:39
Исаев предложил законодательно урегулировать работу на "удаленке" 14:39
Лукашенко поздравил соотечественников с майским Праздником труда 14:18
Депутат МГД: Одна из главных задач столицы сегодня - всемерно содействовать трудоустройству граждан 14:03
"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании на Шереметьевском направлении 14:01
На майские праздники в Москве планируют пожениться более 600 пар 13:56
Как в майские праздники работают отделы ЗАГС столицы 13:55
Расписание поездов МЦД-1 и МЦД- 2 изменится в первой половине мая 13:41
Медведев пожелал выздоровления Мишустину 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
01.05.2020 15:33
Рубрика: Происшествия

В МЧС напомнили о мерах безопасности в праздники

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС еще раз напомнили, что шашлыки не запрещены в майские праздники при условии соблюдения мер безопасности. На сайте ведомства пресс-служба разместила перечень этих мер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во-первых, меры касаются жителей тех многочисленных регионов, где объявлен особый противопожарный режим. Там в ветреную погоду гражданам запрещается разжигать костры и поджигать траву, особенно под кронами деревьев хвойных пород, на торфяных почвах и на расстоянии менее 50 метров от любых строений. Во-вторых, не надо оставлять детей без присмотра. Не устоит уповать, что они несовершеннолетние и им ничего не будет, даже, если что-то они натворят. Их баловство может дорого обойтись, прежде всего, родителям.

В МЧС рассказали о работе спасателей в условиях пандемии коронавируса

- Помните, чтобы выходные дни прошли без происшествий, позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий заранее и не оставляйте детей без присмотра. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем - обязанность взрослых. - напомнили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, учитывая, что большинство населения сейчас находится дома на самоизоляции, нелишне напомнить, что шашлыки хоть и разрешены, но ни в коем случае не на балконе. На лоджиях вообще нельзя разводить огонь ни в каком виде. Шашлыки категорически запрещено жарить также во дворах многоэтажек или в гаражах.

Фото: пресс-служба
Тогда мы едем к вам: шашлыки на майские праздники

- Жарить шашлыки нужно в строго определенных местах. На дачном участке в радиусе двух метров от мангала должна была очищена территория, сам мангал должен располагаться не ближе пяти метров от зданий. Кроме того, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров, до хвойных - 100 метров. В ветер разводить огонь даже в мангале не рекомендуется. Поблизости от него должны быть средства пожаротушения, в идеале - огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком, - сообщил еще накануне майских праздников замглавы МЧС России Илья Денисов,

С 1 по 9 мая МЧС России работает в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности задействована группировка в составе почти 700 тысяч человек и более 175 тысяч единиц техники.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ФМБА зарегистрировало тест-систему на антитела к коронавирусу
Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом
Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за границей
"Северному потоку-2" могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров