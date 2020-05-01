В МЧС напомнили о мерах безопасности в праздники

В МЧС еще раз напомнили, что шашлыки не запрещены в майские праздники при условии соблюдения мер безопасности. На сайте ведомства пресс-служба разместила перечень этих мер.

Во-первых, меры касаются жителей тех многочисленных регионов, где объявлен особый противопожарный режим. Там в ветреную погоду гражданам запрещается разжигать костры и поджигать траву, особенно под кронами деревьев хвойных пород, на торфяных почвах и на расстоянии менее 50 метров от любых строений. Во-вторых, не надо оставлять детей без присмотра. Не устоит уповать, что они несовершеннолетние и им ничего не будет, даже, если что-то они натворят. Их баловство может дорого обойтись, прежде всего, родителям.

- Помните, чтобы выходные дни прошли без происшествий, позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий заранее и не оставляйте детей без присмотра. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем - обязанность взрослых. - напомнили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, учитывая, что большинство населения сейчас находится дома на самоизоляции, нелишне напомнить, что шашлыки хоть и разрешены, но ни в коем случае не на балконе. На лоджиях вообще нельзя разводить огонь ни в каком виде. Шашлыки категорически запрещено жарить также во дворах многоэтажек или в гаражах.

- Жарить шашлыки нужно в строго определенных местах. На дачном участке в радиусе двух метров от мангала должна была очищена территория, сам мангал должен располагаться не ближе пяти метров от зданий. Кроме того, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров, до хвойных - 100 метров. В ветер разводить огонь даже в мангале не рекомендуется. Поблизости от него должны быть средства пожаротушения, в идеале - огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком, - сообщил еще накануне майских праздников замглавы МЧС России Илья Денисов,

С 1 по 9 мая МЧС России работает в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности задействована группировка в составе почти 700 тысяч человек и более 175 тысяч единиц техники.