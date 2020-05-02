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Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Русское оружие

02.05.2020 10:20
Текст: Ирина Огилько

Портал Музей Победы запустил онлайн-экскурсию о самых известных танках

Онлайн-экскурсию о самых популярных танках Великой Отечественной войны разместил Музей Победы.

Фото: ТАСС
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Как рассказали "РГ" в музее, все танки размещены в музее на открытой площадке. Формат онлайн-экскурсии позволит внимательно рассмотреть представленную бронетехнику, гидом выступил специалист музея Дмитрий Аксенов.

"Я расскажу об устройстве машин, об особенностях каждой машины, - говорит Аксенов. - Мы посмотрим не только на советские танки, но и на танки Чехословакии, Германии".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Послушать гида и посмотреть на танки во всех подробностях можно на YouTube-канале музея.

Кстати, с 24 марта музей работает, только с режиме онлайн, за это время выставки и проекты музея посмотрели 45 тысяч человек.

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