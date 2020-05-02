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02.05.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С 12 мая в Подмосковье полиция начнет штрафовать всех пешеходов без масок

Текст: Ирина Огилько

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов. С 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Согласно тексту постановления, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после - обязательный.

За нарушение правил жители Подмосковья могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП - 4000 рублей, рассказали в ведомстве.

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