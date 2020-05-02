В Москве возбудили дело по факту смерти выпавших из окна детей

В Москве в районе Таганки из окна выпали двое детей. От полученных травм они погибли на месте. ГУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту смерти мальчиков.

Как рассказали в СК по Москве, днём в субботу, 2 мая, на улице Таталихина, 8, были обнаружены тела двух мальчиков с характерными для падения с высоты травмами. Как установило следствие, до трагедии дети находились одни в квартире на 11-м этаже жилого дома. Ребята были школьниками начальных классов.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", - рассказали в Следственном комитете. Расследование продолжается, следователи опрашивают родителей детей, а также соседей и других.