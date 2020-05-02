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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при взрыве на плавбазе в Приморье

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Один человек погиб и еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев", находящейся сейчас в Находке. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель компании-судовладельца.

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По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о возгорании на плавбазе поступил в 08:50 по местному времени. Предварительной причиной появления огня назывались сварочные работы. Однако огня при обследовании не обнаружили.

"После проведенного дымоудаления силы и средства МЧС России убыли в пункты постоянной дислокации", - рассказали в службе спасателей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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