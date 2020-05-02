В Башкирии утонул турист-экстремал

В Белорецком районе погиб мужчина, пустившийся в экстремальное путешествие на одноместном надувном каяке. Об этом сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 1 мая. Спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что на реке Малый Инзер перевернулся каяк.

- В результате проведенных поисково-спасательных работ судно вместе с погибшим туристом было обнаружено выше по течению реки около деревни Реветь. Спасатели передали тело погибшего следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, - уточнили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим повышенной готовности, в связи с которым запрещены сплавы и другие туристические маршруты. Как ранее сообщили в госкомитете по ЧС, в этом году на горных реках республики не выставляются временные спасательные посты, которые обычно в круглосуточном режиме мониторили обстановку на воде и были готовы в кратчайшие сроки оказать помощь.