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02.05.2020 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии утонул турист-экстремал

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белорецком районе погиб мужчина, пустившийся в экстремальное путешествие на одноместном надувном каяке. Об этом сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

Фото: iStock
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По данным ведомства, несчастный случай произошел 1 мая. Спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что на реке Малый Инзер перевернулся каяк.

- В результате проведенных поисково-спасательных работ судно вместе с погибшим туристом было обнаружено выше по течению реки около деревни Реветь. Спасатели передали тело погибшего следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, - уточнили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим повышенной готовности, в связи с которым запрещены сплавы и другие туристические маршруты. Как ранее сообщили в госкомитете по ЧС, в этом году на горных реках республики не выставляются временные спасательные посты, которые обычно в круглосуточном режиме мониторили обстановку на воде и были готовы в кратчайшие сроки оказать помощь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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