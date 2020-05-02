В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

В Красноярске в реанимации скончалась и.о. главврача краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая, получившая тяжелые травмы после падения из окна, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

"В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало", - говорят в крайздраве.

Напомним, обстоятельства, при которых врач выпала из окна, изучают следователи. По неофициальной информации, все произошло в ее рабочем кабинете во время селекторного совещания.