В Испании отпустили под подписку о невыезде экс-депутата Андрея Мургу

Бывшего зампреда правительства Ставропольского края депутата Госдумы Андрея Мургу, которого накануне задержали в Испании, суд выпустил на свободу под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании.

- Мурга дал показания по видеосвязи судье Национального суда Сантьяго Педрасу. Он решил оставить россиянина на свободе, у него забрали паспорт, запретили покидать Испанию, - уточнили в судебной коллегии.

Как сообщалось ранее, Андрея Мургу задержали в городе Аликанте по запросу России. Бывший чиновник якобы просил убежище в Испании, но у местной полиции был международный ордер на его арест за растрату. Уголовное дело против Мурги следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю завело в 2019 году по факту растраты 3,5 миллионов рублей из бюджета.

Андрей Мурга был заместителем председателя правительства Ставропольского края с сентября 2013-го по март 2018 года. В Госдуме он работал с декабря 2011-го по сентябрь 2013-го, до этого возглавлял Торогово-Промышленную палату Ставрополья.