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02.05.2020 16:24
Рубрика: Общество

В Швеции испытали препарат от педофилии

Текст: Яков Васильев

Ученые Каролинского университета Швеции успешно испытали препарат от педофилии. Это ацетат дегареликса - средство, блокирующее выработку тестостерона, которое обычно используют для лечения гормонозависимого рака простаты, пишет The Journal Jama Psychiatry.

Его действие испытали на 52 мужчинах в возрасте от 18 до 66 лет, которые ранее добровольно обратились в службу помощи людям с расстройствами сексуального поведения. Всем им поставлен диагноз "педофильное расстройство".

Для каждого из этих мужчин врачи оценили риск совершить насилие над ребенком. Для этого они проанализировали самоотчеты пациентов и результаты психологических тестов, в которых были вопросы про сексуальную озабоченность и нарушение саморегуляции. Пять факторов риска (педофильное расстройство, сексуальная озабоченность, нарушение саморегуляции, низкая эмпатия и самооценка риска) оценивали по трехбалльной шкале.

Затем мужчин разделили на две группы. Первой сделали две инъекции ацетата дегареликса, а вторым поставили плацебо. Причем никто из них не знал, какое лекарство они получили.

Фото: iStock
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Повторно риск насилия над детьми оценили через две недели. У мужчин, которым поставили препарат, риск снизился, как и сексуальное влечение к несовершеннолетним - с 7,4 балла до использования лекарства, до 4,4 балла спустя две недели после применения. Для группы с плацебо показатель тоже уменьшился с 7,8 до 6,6 балла соответственно.

Врачи говорят, что препарат действовал быстрее и эффективнее, чем другие существующие средства для снижения тестостерона. Кроме того, его эффект отмечали спустя 10 недель после эксперимента. Многие участники даже просили продолжить прием препарата.

- Наконец-то у нас есть лекарство, обладающее быстрым эффектом. Я думаю, мы должны уделять больше внимая исследованию с точки зрения медицины и психиатрии, - сказал руководитель исследования и психиатр Каролинского института в Швеции Кристоффер Рам.

Профессор из Оксфордского университета Мишель Дегли не работала над исследованием, но тоже подчеркнула его важность, однако добавила, что в нем участвовала лишь небольшая самостоятельно отобранная группа мужчин. По ее мнению, результаты исследования не показывают, снижает ли препарат сам факт возникновения сексуального насилия над детьми. Кроме того, она считает, что работа поднимает этический вопрос.

- Должны ли мы сосредоточиться на лечении людей, имеющих сексуальное влечение к детям? Если да, ожидаем ли мы, что эти люди будут принимать лекарства, которые имеют побочные эффекты? Или вместо этого мы должны сосредоточиться на решении социальных факторов, которые подвергают детей риску сексуального насилия? - сказала Дегли.

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