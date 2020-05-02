В Солнечногорске вернули родителям 4-летнюю девочку

Маленькую девочку, которая одна бродила вдоль автомобильной дороги, обнаружили случайные прохожие и сообщили в полицию города Солнечногорска Московской области. Люди также заметили, что верхняя одежда у ребенка отсутствует.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Кирилл Федосов и старший лейтенант полиции Владимир Михайленко немедленно направились к указанному месту. Малышку обнаружили на территории автозаправочной станции в районе 43-го километра Пятницкого шоссе.

Полицейские посадили малышку в патрульный автомобиль, где она согрелась и успокоилась.

Девочка рассказала, что ей 4 года, как ее зовут, а также пояснила, что мама на работе.

Вскоре полицейские разыскали мать девочки и передали ей ребенка. По словам женщины, она ушла утром на работу, а дочь оставила под присмотром знакомых. Каким образом ребенок оказался один на оживленной трассе, она пояснить не смогла.

В отношении матери - 37-летней местной жительницы - составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.