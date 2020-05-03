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03.05.2020 13:51
Рубрика: Культура

115 лет назад Джордж Паркер запатентовал автоматическую ручку

Текст: Павел Басинский
Джордж Сэффорд Паркер родился 1 ноября 1863 года в Шаллсберге, штат Висконсин. В возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе, где позднее открыл первое из своих основных производственных предприятий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для того чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал "агентом" по продаже перьевых ручек компании "The John Holland Fountain Pen Company". В основном он продавал эти ручки своим студентам.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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В то время перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в ремонте. Получая много жалоб от своих клиентов, Паркер счел себя обязанным ремонтировать ручки. Он разбирал их, ремонтировал, а затем возвращал учащимся. В конце концов, Паркер решил, что нужно собрать собственную перьевую ручку, устранив недостатки существующих.

Через год Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года "Parker Pen Company" ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки. В 1905 году компания разработала и 3 мая запатентовала кнопочную систему заправки Button Filling System - первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Это позволило значительно повысить удобство пользования перьевой ручкой. До этого чернила в ручку заливались пипеткой.

С тех пор бренд "Паркер" является самым известным брендом перьевых ручек в мире.

Фото: iStock
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Ручкой "Parker 51", принадлежавшей Дуайту Эйзенхауэру, была подписана капитуляция Германии в 1945 году, а ручкой "Parker Duofold" генерал Макартур подписал капитуляцию Японии.

Другой исторический факт. Одним из первых русских писателей, кто стал пользоваться английской самопишущей перьевой ручкой, был не кто иной, как Лев Толстой. Такую ручку подарил ему в начале ХХ века его духовный ученик Владимир Чертков, который десять лет провел в эмиграции в Англии. Но это, по-видимому, не был тот "Паркер", который можно было заряжать чернилами без дополнительного устройства. Когда в конце октября 1910 года Толстой "ушел" из Ясной Поляны, он из Оптиной пустыни просил письмом дочь Сашу привезти ему "штучку для заряжания чернил", которую забыл дома.

Интересно, что написал бы Толстой настоящим "Паркером"? Какую новую "Анну Каренину"?

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

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