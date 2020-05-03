"Аэрофлот" ждет восстановления международного сообщения к середине лета

Восстановление международного авиационного сообщения, по оптимистичным прогнозам, может произойти в середине этого лета, считает официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".

"Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета", - сказала Спивакова.

При этом, по ее словам, авиакомпаниям придется придерживаться "особых мер предосторожности".

"Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами", - отметила Спивакова.

Напомним, 26 марта по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о прекращении с 27 марта регулярного и чартерного международного авиасообщения.