Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго размышлял над тем, как поступить с парадом Победы в Минске 9 мая, и в конце концов принял решение провести давно запланированное мероприятие. Он озвучил его на воскресном совещании с членами правительства, передает агентство БЕЛТА.

"Мы не можем отменить парад. Просто не можем", - заявил белорусский лидер. По словам Лукашенко, участники Великой Отечественной войны жертвовали своими жизнями, умирали от многих тягот, в том числе болезней. Поэтому долг современников - почтить их память. "И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два.. - скажут, что испугались", - объяснил президент свою логику. При этом он уточнил, что не хотел бы рисковать здоровьем ветеранов глубоко преклонных лет, даже если те сами хотели присутствовать на параде. Властям предстоит подумать о том, как их обезопасить. Белорусский глава подчеркнул, что участие в юбилейном мероприятии, которое имеет важнейшее значение в "эмоциональном" и "идеологическом" плане, будет сугубо добровольным.

Тем временем в белорусском минздраве сообщили, что за последние сутки было выявлено почти 900 новых случаев заражений коронавирусом. Всего диагноз подтвержден у 16 705 граждан, 99 пациентов скончались.