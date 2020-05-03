Больше, чем коронавируса, жители Чехии боятся засухи и ее последствий

Для подобных фобий есть серьезные основания. Несколько лет подряд страна испытывала дефицит осадков, а минувшая абсолютно бесснежная зима делает ситуацию еще более катастрофичной. Глобальное потепление сделало лето в Чехии таким же жарким, как в странах Средиземноморья. Реки и пруды пересыхают. В подземных источниках, как говорят специалисты, наблюдается рекордно низкий уровень воды.
Министр окружающей среды Рихард Брабец считает, что грядущая засуха может стать самой сильной за последние пятьсот лет, а это скажется на состоянии всего агрокомплекса. Пострадают также транспортники, поскольку на обмелевших реках уже сейчас появились большие проблемы с судоходством. Так, уровень воды в Эльбе (здесь ее называют - Лаба) на севере Чехии упал до полутора метров, это в два раза меньше нормального.
Министр призвал население жестко экономить воду. Например, не использовать ее для полива участков и набора частных бассейнов, а дождевую влагу собирать в контейнеры. Скорее всего, власти примут решение ограничить суточные нормы потребления воды. Этот вопрос запланировано обсудить в ходе чрезвычайного заседания правительства, которое должно состояться 12 мая.
Сегодня средняя цифра потребления воды на человека в Чехии составляет 85 литров ежедневно.
Изменение климата также привело к росту популяции клещей и заболеваний, вызванных этими кровососущими насекомыми. Согласно статистике Государственного института здравоохранения ЧР, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 774 человека (рекордно число за последние восемь лет), а болезнью Лайма - 4105 человек. Это самый высокий показатель в Европе. Медики предупреждают: в этом году таких пациентов может быть гораздо больше.