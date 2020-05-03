Больше, чем коронавируса, жители Чехии боятся засухи и ее последствий

Удивительно, но самые большие опасения у граждан Чешской Республики вызывает сегодня не Covid-19, а возможная засуха и ее последствия для экономики. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного здесь недавно. 85 процентов опрошенных именно страх остаться без воды поставили на первое место.

Для подобных фобий есть серьезные основания. Несколько лет подряд страна испытывала дефицит осадков, а минувшая абсолютно бесснежная зима делает ситуацию еще более катастрофичной. Глобальное потепление сделало лето в Чехии таким же жарким, как в странах Средиземноморья. Реки и пруды пересыхают. В подземных источниках, как говорят специалисты, наблюдается рекордно низкий уровень воды.

Министр окружающей среды Рихард Брабец считает, что грядущая засуха может стать самой сильной за последние пятьсот лет, а это скажется на состоянии всего агрокомплекса. Пострадают также транспортники, поскольку на обмелевших реках уже сейчас появились большие проблемы с судоходством. Так, уровень воды в Эльбе (здесь ее называют - Лаба) на севере Чехии упал до полутора метров, это в два раза меньше нормального.

Министр призвал население жестко экономить воду. Например, не использовать ее для полива участков и набора частных бассейнов, а дождевую влагу собирать в контейнеры. Скорее всего, власти примут решение ограничить суточные нормы потребления воды. Этот вопрос запланировано обсудить в ходе чрезвычайного заседания правительства, которое должно состояться 12 мая.

Сегодня средняя цифра потребления воды на человека в Чехии составляет 85 литров ежедневно.

Изменение климата также привело к росту популяции клещей и заболеваний, вызванных этими кровососущими насекомыми. Согласно статистике Государственного института здравоохранения ЧР, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 774 человека (рекордно число за последние восемь лет), а болезнью Лайма - 4105 человек. Это самый высокий показатель в Европе. Медики предупреждают: в этом году таких пациентов может быть гораздо больше.