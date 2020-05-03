Мурашко: Часть ограничений по COVID-19 сохранят до появления вакцины

"Ограничительные мероприятия - они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения, - заявил Мурашко. - Когда мы говорим просто - добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания".

По мнению министра, имеет смысл введение "паспорта иммунитета", где отмечалось бы, болел человек коронавирусом или нет.

"Мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", - сказал Мурашко.

Напомним, что ранее в Минздраве уже сообщали о запуске информационной системы с данными о больных COVID.

Коснувшись в разговоре темы медикаментов, министр отметил рост объемов их производства в России.

"Те препараты, которые уже себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции, они используются сегодня, - сказал Мурашко. - Промышленность нарастила объемы, в том числе те препараты, которые поступали из-за рубежа. Это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, очень быстро стали выводить на рынок".