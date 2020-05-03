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03.05.2020 19:58
Рубрика: Власть

Мурашко: Часть ограничений по COVID-19 сохранят до появления вакцины

Часть ранее введенных ограничительных мер по коронавирусу, возможно, придется сохранить до появления вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Ограничительные мероприятия - они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения, - заявил Мурашко. - Когда мы говорим просто - добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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По мнению министра, имеет смысл введение "паспорта иммунитета", где отмечалось бы, болел человек коронавирусом или нет.

"Мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", - сказал Мурашко.

Напомним, что ранее в Минздраве уже сообщали о запуске информационной системы с данными о больных COVID.

Коснувшись в разговоре темы медикаментов, министр отметил рост объемов их производства в России.

"Те препараты, которые уже себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции, они используются сегодня, - сказал Мурашко. - Промышленность нарастила объемы, в том числе те препараты, которые поступали из-за рубежа. Это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, очень быстро стали выводить на рынок".

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