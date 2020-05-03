Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19

Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад в июне, считает главный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

"За последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом её снижения в июне месяце", - приводит слова эксперта "Парламентская газета".

При этом он подчеркнул, что ситуация с распространением заразы в разных регионах различная.

В частности, в российской столице "она достигла третьей-четвёртой фазы (согласно критериям Всемирной организации здравоохранения - прим. ред.), то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев", пояснил Брико.

Специалист также подчеркнул, что фаза обратного развития эпидемии обычно более продолжительна, чем фаза роста заболеваемости, поэтому более глобальные прогнозы делать сейчас рано. В связи с этим Брико предостерёг от преждевременного отказа от ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция.