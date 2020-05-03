Карлсен победил в шахматном онлайн-супертурнире

Норвежец Магнус Карлсен выиграл онлайн-супертурнир, победив в решающем поединке американца Хикару Накамуру. По итогам четырех партий норвежец взял вверх 2,5:1,5.

В соревновании, организованном самим Карлсеном, принимали участие восемь игроков. Среди них был и россиянин Ян Непомнящий. В круговом турнире Накамура стал первым в таблице, Карлсен - третьим. При этом в очной встрече на тай-брейке победу одержал Магнус. Что касается Непомнящего, то он занял пятую строчку.

В полуфиналах Накамура одолел своего соотечественника Фабиано Каруану, а Карлсен - китайца Дин Лижэня. Призовой фонд турнира составлял 250 тысяч долларов. Триумфатор получил 70 тысяч.