Каждая пятая британская семья с детьми недоедает из-за COVID-19

15-летний британский школьник Феликс Платт из Норфолка написал вот какое письмо. "Это в самом деле тяжело. Отец работает реставратором , мама остается дома, а нас девятеро моложе 18 лет. Трое - в начальной школе, двое - в старших классах, один - в подготовительном перед университетом и еще три малыша. Мы должны сегодня быть более расчетливыми в питании - например, есть такие продукты как макароны, или пицца, или рыбные палочки, которые будут стоить подешевле. У нас нет угощений и для малышей это плохо, они не привыкли к тому, что еду надо экономить. Пытаться угодить каждому довольно тяжело сегодня. Овощи и фрукты это не самое основное, о чем беспокоятся мама и папа, они пытаются дать нам основную еду..."

В наше-то время мыслимо ли представить, чтобы в одной из богатейших стран мира дети недоедали, а их семьи жестко экономили на всем чем можно? А между тем именно это бедствие переживает сегодня Британия. Эпидемия коронавируса заперла граждан в стенах дома, лишив возможности зарабатывать хлеб насущный. По прихоти COVID-19 на вынужденные каникулы ушли миллионы рабочих и служащих. Кадровым работникам британское правительство распорядилось выдать на период карантина денежное пособие в размере 80 процентов от их заработной платы, но не выше 2500 фунтов стерлингов. Примерно к середине июня аналогичные пособия должны выдавать и "самозанятым" гражданам, включая индивидуальных предпринимателей.

Между тем вот уже полтора месяца "самозанятые" остаются сидеть по домам без каких-либо средств к существованию. Положение миллионов людей не требует комментариев. Почти пятая часть британских семей с детьми откровенно недоедают. При этом схема ваучеров на питание сопряжена с изнурительным хождением по инстанциям, а британские благотворительные "банки еды" не в состоянии поддержать в этой беспрецедентной ситуации всех страдальцев. Число домашних хозяйств с голодающими детьми с начала карантина удвоилось.

Новейшие данные из Продовольственного фонда Британии, эксклюзивно предоставленные воскресному еженедельнику "Обсервер", показали, что почти пятая часть семей с детьми в течение последних пяти недель карантина не могли позволить себе нормального питания. Этим семьям приходится сегодня реже садиться за обеденный стол, поскольку поставить на него зачастую нечего. С учетом того, что школы больше не предоставляют своим учащимся из малообеспеченных семей бесплатные школьные завтраки и ланчи, беднейшие семьи сегодня оказались в исключительно тяжелом положении.

Правительство Бориса Джонсона разработало программу, согласно которой учащиеся школ будут получать бесплатные ваучеры на питание на сумму в 15 фунтов стерлингов в неделю - до той поры, пока снова не откроются ушедшие на карантин школы. Однако эта программа должным образом не сработала, поскольку многие родители не смогли загрузить эти ваучеры из интернета и расплатиться ими за продукты. Сегодня 31 процент британских детей, которым полагается бесплатное школьное питание, не получили никакой альтернативы своим школьным завтракам и обедам. Более 500 тысяч детей остались таким образом без ничего.

Известная британская актриса Эмма Томпсон, исполнительница роли профессора Сибилл Трилоуни в фильмах о Гарри Поттере, призвала через "Обсервер" правительство Джонсона отдать приоритет детям. В прошлом году Томпсон присоединилась к молодым послам по продовольствию и к кампании "Право детей на еду", прошедшей у премьерской канцелярии на Даунинг-стрит. "Трудно смириться с тем, а для некоторых даже трудно поверить, что в этой богатой стране все еще есть голодные дети. Но таких здесь - миллионы. До сих пор наше правительство не оказало настоящей помощи тем, кто не может позволить себе еду. Нам нужна экстренная поддержка в доходах, чтобы положить деньги в карманы семей, которые страдают" - с горечью признала прославленная актриса.

Томпсон призвала устранить продовольственную бедность и следить за тем, чтобы британские дети не испытывали недостатка в питании. Однако и спустя год после этих акций правительство Соединенного Королевства так и не предоставило официального ответа на чрезвычайно важный для страны вопрос.

Эпидемия коронавируса, умноженная на эпидемию бедности, ставит Великобританию в довольно сложное положение. Приближающийся выход страны из Евросоюза добавляет в этот костер поленьев. Прогноз на ближайшее будущее выглядит сегодня для Альбиона не слишком радужным.