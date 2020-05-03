Коронавирус может поражать любые органы человека

Клиническая картина COVID-19 многообразна и нередко схожа с проявлениями других вирусных респираторных инфекций, рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

"Политропность возбудителя, многообразие путей заражения определяет полиморфность клинических проявлений инфекции (острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, септический инфекционно-токсический шок, полиорганная недостаточность и др).

Рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы", - отметил Брико. Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50%, острое повреждение почек - около 15% и повреждение миокарда - более 20%.