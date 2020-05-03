Лукашенко: Беларуси удается сдерживать развитие эпидемии коронавируса

В Беларуси удается сдерживать рост заболеваемости среди населения в целом. Более того, общая смертность в республике, по словам Александра Лукашенко, снижается. Соответствующие данные он привел 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает его пресс-служба.

Давая общую оценку положению с пандемией коронавируса, президент уточнил, что в РБ пока заняты только десять процентов аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. А от общего числа пневмоний только у трети пациентов диагностирован COVID-19. Поэтому, сказал глава государства, претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц он не предъявляет. "Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей", - пояснил он ситуацию в стране.

По его словам, решены все вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях, включая гуманитарную помощь. "Лекарств, согласно докладу министра, и не только, в стране хватает. Притом для лечения самыми современными способами", - уточнил Лукашенко.

Кстати, он по-прежнему склонен считать, что медикам "удается сдерживать заболеваемость в целом" за счет того, что они уже получили необходимый опыт лечения инфицированных и научились правильно действовать в экстраординарных условиях.

Президент призвал в данной ситуации поддержать всем обществом медицинский персонал. "Особенно врачей профильных больниц. Они очень устали. Это же непросто. Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти".

В качестве положительного момента президент сослался и на тот факт, что медики научились лечить людей амбулаторно - на дому и в санаториях. "То есть не только больницы, но и поликлиники работают полноценно. Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют", - заверил Лукашенко. Он дал понять, что после пандемии, с учетом приобретенного опыта, предстоит разговор с народом о том, как надо жить, какие уроки и выводы следует сделать.

Что касается статистических данных, то на 3 мая в РБ зарегистрированы 16705 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это составляет чуть выше восьми процентов от общего числа проведенных тестов. 99 пациентов скончались с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из республиканских клиник 3196 пациент.