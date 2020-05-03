Лукашенко подтвердил, что в Минске 9 мая состоится военный парад

Важность проведения в белорусской столице парада 9 мая в очередной раз подтвердил в воскресенье на совещании президент Александр Лукашенко, заявив, что Минск не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, информирует его пресс-служба.

"Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.", - приводят слова главы государства новостные порталы. "Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", - заявил он, подчеркнув, что "Беларусь - живой памятник той войны". Поэтому, полагает белорусский руководитель, 9 мая "здесь могли бы присутствовать представители всех государств".

При этом Лукашенко дал понять организаторам парада, что "никого тащить на это мероприятие не надо". Если "люди боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - констатировал он.

Среди желающих посетить парад, по его словам, есть участники Великой Отечественной войны, которых осталось немного, но они "первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие". Правда, предупредил президент, большинству ветеранов уже больше 90 лет и следует подумать, как оградить их от возможной инфекции.

В то же время президент выразил уверенность в том, что парад - не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - резюмировал Лукашенко.

Как уже сообщал "СОЮЗ", глава Беларуси и ранее подтверждал, что не намерен из-за пандемии коронавируса отменять мероприятия к 75-летию Победы. Все запланированные праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне, заверил президент. Остается добавить, что и в военном ведомстве страны еще в самом конце апреля уточнили, что подготовка к параду продолжается.