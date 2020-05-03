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03.05.2020 17:43
Рубрика: Власть

МИД: В Индии остается еще много россиян

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади рассказали, как проходит вывоз соотечественников из Индии.

Фото: AP Photo / Mahesh Kumar A.
Индийский воздух на карантине очистился до рекордных показателей

Накануне, 2 мая, из Нью-Дели благополучно вылетел в Санкт-Петербург и Москву борт "Аэрофлота", забравший 271 пассажира. При этом, как признала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в этой стране "остается еще много россиян, нуждающихся в содействии возвращению на родину и помощи". В дипведомстве говорят, что продолжают работать над этим вопросом.

По словам Захаровой, это был "сложнейший рейс", поскольку в Индии действует режим карантина, и передвижение по стране серьезно ограничено. Ранее в департаменте информации и печати "РГ" подтвердили: если прежде иностранцу достаточно было иметь при себе распечатанный документ от посольства, то теперь переезд из одного региона в другой требует согласования индийского МИД. Несмотря на эти трудности, сотрудникам посольства при взаимодействии с индийскими властями удалось организовать трансфер россиян до аэропорта.

Всех пассажиров перед вылетом проверил доктор из посольства, для них прямо в аэропорту организовали "полевую кухню". Кроме того, в последний месяц дипмиссия помогла 130 нуждающимся соотечественникам с размещением, питанием и медицинской помощью.

"Коллектив Посольства России в Индии передает привет всем согражданам, вернувшимся в Россию во время карантина. Работа по вывозу продолжается!" - написали сотрудники посольства у себя в Facebook, когда все уже было позади. По данным дипломатов, с 22 марта Индию покинули 2282 российских гражданина, при этом возвращения домой ожидают еще 3609 человек.

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