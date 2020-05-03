Минобороны сообщило о более чем трех тысячах заболевших COVID-19

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

В российской армии и военных учебных заведениях число заразившихся коронавирусом превысило 3 тысячи человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В документе указано, что при сплошном тестировании в Вооруженных силах РФ с марта по 3 мая выявлено 1 254 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19.

Кроме того, в вузах Минобороны РФ выявлено 1 228 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен также у 209 воспитанников довузовских учебных заведений военного ведомства. Среди гражданского персонала обнаружено 332 случая заболевания.