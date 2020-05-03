Над Латвией летает загадочный дрон, потерявший управление

Управление гражданской авиации Латвии оповестило население о небывалом ЧП. С субботы над страной кружит беспилотный летательный аппарат, "потерявший управление", сообщает местный портал delfi.

Топлива ему хватит лишь на девяносто часов - то есть менее чем на четверо суток. Откуда взялся этот беспилотник, а главное - куда он делся, не сообщается. Между тем в латвийском правительстве уже предупредили соседей, чтобы они ловили дрон, если тот попытается пересечь госграницу.

К воскресенью он так и не нашелся. Самое тревожное ,что махина размером пять с половиной на три с половиной метра весит 26 кило. По версии авиационных властей страны, дрон может нарезать круги со скоростью 70 километров в час на высоте около 200 метров. Или двигаться по прямой траектории. Но от этого, конечно, никому не легче. Не исключено, что он мог пролетать над городом Адажи, что совсем недалеко от Риги.

Всех граждан, кто заметит в небе неопознанный летающий объект, просят немедленно звонить на специальную горячую линию. Опознать его можно по "характерным звукам", издаваемым в полете. При этом никакой взрывчатки или других опасных веществ беспилотник не перевозит.

В соцсетях по этому поводу уже шутят про "восстание машин" и "побег с карантина".