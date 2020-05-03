Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии

С завтрашнего дня ношение медицинской маски станет обязательным во всех аэропортах Бельгии. Как сообщила газета The Brussels Times, "масочный режим" в воздушных воротах страны вводится по распоряжению властей королевства.

В частности, директор государственной службы управления международного аэропорта Брюсселя Филипп Тувад подтвердил, что такая мера предпринимается в целях борьбы с эпидемией коронавируса. "Ношение маски является обязательным во всех транспортных зонах, включая аэропорты", - заявил чиновник.

Напомним, что терминалы центрального аэропорта Брюсселя Шарлеруа прекратили свою работу в конце марта в связи со вспышкой заболевания COVID-19. Ожидается, что полноценная работа этой и других воздушных гаваней страны будет восстановлена к началу июня.

Между тем, с 4 мая Бельгия приступает к поэтапной отмене ограничительных мер, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих органы дыхания. Как ранее заявила премьер-министр королевства Софи Вильмес, всех граждан королевства бесплатными медицинскими масками правительство обеспечить не сможет, поэтому их рекомендовано делать самим. Всего в Бельгии в ходе пандемии умерли почти 7 тысяч человек, а заразились новой коронавирусной инфекцией более 44 тысяч бельгийцев.

Кстати

С 12 мая ношение масок или респираторов в общественных местах станет обязательным для жителей Московской области - соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Маски нужно будет надевать при посещении магазинов, поездках на общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, а также в медицинских организациях.