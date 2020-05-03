Срок окончания эпидемии COVID-19 в РФ сдвинули до середины августа

Сингапурские ученые в очередной раз провели корректировку предполагаемой даты окончания пандемии коронавируса в России. Теперь специалисты прогнозируют, что эпидемия закончится 12 августа.

Между тем прогноз по окончанию эпидемии в России меняется уже третий раз. Например, буквально накануне, 2 мая появилась информация о том, что после корректировки датой окончания эпидемии является 8 августа.

Новые изменения в прогноз внесены из-за резкого увеличения количества заболевших. Число россиян, зараженных коронавирусом, выросло на 9 623 и 10 633 человека за последние два дня.

При составлении прогноза применялась математическая модель распространения COVID-19. При этом исследовались данные из 131 страны.

Ученые отмечают, что прогнозные даты окончания эпидемии могут изменяться. На это, в частности, влияет развитие ситуации и принимаемые меры для сдерживания эпидемии.

Кроме того сообщается, что даже тем странам, в которых пик пандемии остался позади, угрожает вторая волна эпидемии в случае преждевременного снятия ограничительных мер. Также ученые говорят об опасности "чрезмерного оптимизма" и призывают с осторожностью воспринимать прогнозы.