Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии

Со словами благодарности обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл к врачам и волонтерам, чей труд в условиях наступления коронавируса глава РПЦ назвал подвижническим. Так же он поблагодарил спонсоров - за поддержку священников, и призвал верующих воздержаться от ненависти и поиска врагов. Патриарх заметил, что все они вызывают восхищение.

"Всем добровольцам … моя особая благодарность, ибо к вам могут быть отнесены слова Христа Спасителя: "Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне", - сказал патриарх Кирилл во время проповеди после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино.

Так же патриарх заметил, с пониманием относится к тем, кто хочет и не может переступить порог храма. "Люди жаждут приобщиться Святых Христовых Таин и не могут переступить порог родного храма", - сказал он. Разделяет он и чувства священнослужителей, совершающих богослужения за закрытыми дверями и, "лишенных сегодня материальной поддержки".

Однако не возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни было, что само по себе немыслимо для христианина, призвал патриарх Кирилл. А попросил о смирении.

"Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу - мои мольбы были услышаны", - сообщил патриарх.

Чуть раньше председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, что в РПЦ поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача Москвы предписала духовенству Москвы и Подмосковья с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены "до особого распоряжения" священноначалия..