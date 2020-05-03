Новости

Посольство осудило заявление Киева о расследовании трагедии в Одессе 03:40
Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски 03:00
Врач-отоларинголог описал самые ранние симптомы коронавируса 02:45
Госдеп прокомментировал долгое отсутствие лидера КНДР на публике 02:10
В аэропорту Вены у прилетающих будут брать анализ на COVID-19 01:40
После смягчения изоляции в Мадриде задержаны десятки выпивающих компаний 00:13
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 03.05.2020
С 4 мая в Москве начнутся тренировки авиации к Параду Победы 03.05.2020
Трамп анонсировал показ фильма об украинском майдане 03.05.2020
"Аэрофлот" ждет восстановления международного сообщения к середине лета 03.05.2020
Карлсен победил в шахматном онлайн-супертурнире 03.05.2020
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу 03.05.2020
Минобороны сообщило о более чем трех тысячах заболевших COVID-19 03.05.2020
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек 03.05.2020
Беларусь потратит почти 1,5 млн долларов на телешоу о своих достижениях 03.05.2020
Daewoo Espero. Лучший автомобиль из 90-х 03.05.2020
В регионы отправили 450 тысяч защитных костюмов для врачей 03.05.2020
В Кельне прошла месса в крупнейшем соборе, а в Осло откроют музей Мунка 03.05.2020
Смолов пропустит тренировки "Сельты" из-за карантина 03.05.2020
Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе 03.05.2020
В Севастополе СК начал проверку лишения статуса ветерана войны 03.05.2020
Коронавирус может поражать любые органы человека 03.05.2020
Морпехи Северного флота высадились на необорудованном берегу в Арктике 03.05.2020
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 03.05.2020
Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии 03.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 18:06
Рубрика: Общество

Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии

Текст: Владимир Емельяненко

Со словами благодарности обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл к врачам и волонтерам, чей труд в условиях наступления коронавируса глава РПЦ назвал подвижническим. Так же он поблагодарил спонсоров - за поддержку священников, и призвал верующих воздержаться от ненависти и поиска врагов. Патриарх заметил, что все они вызывают восхищение.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Патриарх Кирилл: Я желаю ограждения от тяжелой напасти, которая нас посетила

"Всем добровольцам … моя особая благодарность, ибо к вам могут быть отнесены слова Христа Спасителя: "Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне", - сказал патриарх Кирилл во время проповеди после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино.

Так же патриарх заметил, с пониманием относится к тем, кто хочет и не может переступить порог храма. "Люди жаждут приобщиться Святых Христовых Таин и не могут переступить порог родного храма", - сказал он. Разделяет он и чувства священнослужителей, совершающих богослужения за закрытыми дверями и, "лишенных сегодня материальной поддержки".

Однако не возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни было, что само по себе немыслимо для христианина, призвал патриарх Кирилл. А попросил о смирении.

В РПЦ продлили запрет на проведение служб в Москве и области с прихожанами

"Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу - мои мольбы были услышаны", - сообщил патриарх.

Чуть раньше председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, что в РПЦ поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача Москвы предписала духовенству Москвы и Подмосковья с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены "до особого распоряжения" священноначалия..

Общество Здоровье Общество Религия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание